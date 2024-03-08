Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Rahim ağzı kanserinin erken teşhisinde "smear taraması" uyarısı

        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Zeynep Çankaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla rahim ağzı kanserinin erken teşhisinde smear taramasının önemine dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 11:50 Güncelleme: 08.03.2024 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rahim ağzı kanserinin erken teşhisinde "smear taraması" uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Zeynep Çankaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla rahim ağzı kanserinin erken teşhisinde smear taramasının önemine dikkati çekti.

        Çankaya, yaptığı açıklamada, rahim ağzı kanserinin kadınlarda görülen kanser türleri arasında dördüncü sırada yer aldığını söyledi.

        Bu hastalıktan korunmada 3 aşamalı yol izlediklerini belirten Çankaya, şöyle devam etti:

        "İlk aşamamız aşı, ikinci aşamamız taramadır. Üçüncü aşamamız ise tedavidir. Bu nedenle tarama testlerini ihmal etmememiz gerekiyor. Smear taramaları, cinsel aktifliğin başlamasından bir yıl sonrasından itibaren 21 ila 65 yaşları arasında 3 senede bir alınır. HPV testi ile beraber alınıyorsa 30 yaşından sonra 5 yılda bir alınması yeterlidir. 65 yaşı geçmiş hastaların 3 smear sonucu normalse artık taramadan çıkarlar."

        Çankaya, smear testinin kadın doğum polikliniklerinde ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz yapılabildiğini bildirdi.

        Aile ve Toplum Sağlığı Merkezlerine de KETEM taramaları için başvurulabildiğini aktaran Çankaya, "KETEM’in ücretsiz arabaları, bulunduğunuz ilçeye, köye ve kasabaya düzenli aralıklarla gelmektedir. Bunun zamanını öğrenip ihmal etmeden mutlaka tarama testlerinizi yaptırın. Meme ve kolorektal taramalarınızı da KETEM’lerde yaptırabilirsiniz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Bilecik Halk Buluşması'nda konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Bilecik Halk Buluşması'nda konuştu:
        Özgür Özel: Başkanın başarı karnesini gösteren memnuniyet anketleri yapacağ...
        Özgür Özel: Başkanın başarı karnesini gösteren memnuniyet anketleri yapacağ...
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bilecik İl Başkanlığında konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bilecik İl Başkanlığında konuştu:
        Bilecik'te silahlı kavga sırasında yoldan geçerken saçmaların isabet ettiği...
        Bilecik'te silahlı kavga sırasında yoldan geçerken saçmaların isabet ettiği...
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Gölpazarlılarla bir araya geldi
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Gölpazarlılarla bir araya geldi
        Bilecik'te uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ya...
        Bilecik'te uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ya...