Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Gölpazarlılarla bir araya geldi

        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Gölpazarlılar Kültür ve Kalkındırma Derneğince düzenlenen etkinliğe katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 11:08 Güncelleme: 07.03.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Gölpazarlılarla bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Gölpazarlılar Kültür ve Kalkındırma Derneğince düzenlenen etkinliğe katıldı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kentteki bir restoranda gerçekleşen programda Yaman'ı, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı da olan Dernek Başkanı Mehmet Ergün karşıladı.

        Açıklamada etkinlikteki konuşmalarına yer verilen Yaman, Bilecik'i daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

        Bunun birlikte hareketle mümkün olduğunu vurgulayan Yaman, "Cumhur İttifakı olarak hizmet yolculuğumuzu birlikte sürdüreceğiz. Bilecik, hasret kaldığı gerçek belediyecilik hizmetlerine tekrar kavuşacak." ifadesini kullandı.

        Programda, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Bilecik Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Halit Gölcan ile AK Parti İl Genel Meclisi üyesi adayı Mustafa Cilali da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Polis memuru boşandığı eşini öldürdü!
        Polis memuru boşandığı eşini öldürdü!
        Sanaloglar!
        Sanaloglar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Kudret Karabülak cinayetinde karar açıklandı!
        Kudret Karabülak cinayetinde karar açıklandı!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Kuzey Kore liderinden orduya talimat!
        Kuzey Kore liderinden orduya talimat!
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma
        Miçotakis'ten Ukrayna ziyaretindeki patlamaya ilişkin açıklama
        Miçotakis'ten Ukrayna ziyaretindeki patlamaya ilişkin açıklama
        Üç uzmandan deprem üzerine Adana uyarısı!
        Üç uzmandan deprem üzerine Adana uyarısı!
        Aşka zamanı yok
        Aşka zamanı yok
        Çok büyük acı! Anne ve 2 çocuğu 6. kattan düştü!
        Çok büyük acı! Anne ve 2 çocuğu 6. kattan düştü!
        Yılın çifti seçildiler
        Yılın çifti seçildiler
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Asgari ücret zammı SGK’ya yaradı
        Asgari ücret zammı SGK’ya yaradı
        Yolda yürüyen çocuğu göğsünden bıçakladı!
        Yolda yürüyen çocuğu göğsünden bıçakladı!
        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor
        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor
        Real Madrid sallandı, yıkılmadı!
        Real Madrid sallandı, yıkılmadı!
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Bilecik'te uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ya...
        Bilecik'te uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ya...
        Bilecik'te merhum iş adamının damadından hayvan hastanesine 4 ton mama bağı...
        Bilecik'te merhum iş adamının damadından hayvan hastanesine 4 ton mama bağı...
        Ayrı yerleşim birimlerinde muhtar adayı olan çift, seçim çalışmalarını birl...
        Ayrı yerleşim birimlerinde muhtar adayı olan çift, seçim çalışmalarını birl...
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Bilecik TSO'yu ziyaret etti
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Bilecik TSO'yu ziyaret etti
        BSEÜ, "TEKNOFEST 2024"e ARSLAN İHA projesiyle katılacak
        BSEÜ, "TEKNOFEST 2024"e ARSLAN İHA projesiyle katılacak
        Pazaryeri'nde okullara destek için kitap mezatı yapıldı
        Pazaryeri'nde okullara destek için kitap mezatı yapıldı