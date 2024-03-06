Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te merhum iş adamının damadından hayvan hastanesine 4 ton mama bağışı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde merhum iş adamı Doğan Zaimoğlu'nun desteğiyle kurulan Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, damadı Gürkan Hatipoğlu tarafından 4 ton mama bağışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 13:59 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te merhum iş adamının damadından hayvan hastanesine 4 ton mama bağışı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde merhum iş adamı Doğan Zaimoğlu'nun desteğiyle kurulan Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, damadı Gürkan Hatipoğlu tarafından 4 ton mama bağışı yapıldı.

        Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, Zaimoğlu'nun sahipsiz hayvanlar için her zaman destek verdiğini ve damadının da yaptığı mama bağışıyla ayrı bir duygusallık yaşattığını söyledi.

        Zaimoğlu'nun desteğiyle temin edilen son teknolojik cihazlarla 3 bin metrekare alanda inşa edilen hayvan barınağının, tüm tıbbi müdahalelerin yapılabildiği modern bir hayvan hastanesine dönüştürüldüğünü anımsatan Şahin, şunları kaydetti:

        "Rahmetli iş insanımız, sokak dostlarımızın tüm ihtiyaçlarını tereddüt etmeden giderirdi. Hatta onların tedavileri için çok yüksek maliyetli tam donanımlı tedavi merkezi bile kurdu. Hakkı ödenmez. Şimdi onun evlatları aynı duygu, hassasiyet ve samimiyetle sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor. Sokak hayvanları için 300 bin lira değerinde 4 ton gibi yüksek tonajda mama desteğinde bulunarak babalarından aldıkları bayrağı devam ettiriyorlar. Allah onlardan razı olsun."

        İş adamı Gürkan Hatipoğlu da kayınbabasının destekleriyle kurulan tam donanımlı tedavi merkezini eşiyle yaşatmaya ve bundan sonra da kayınpederinin emaneti olan hayvanlara sahip çıkmaya devam edeceklerini anlattı.

        Hatipoğlu, "Sokak hayvanlarının da bizim sorumluluğumuz olduğunu düşünüyor ve onların daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak istiyoruz. Umuyorum ki bu, sokak hayvanlarının bakımı ve kalıcılığı konusunda farkındalık yaratmamıza ve diğer vatandaşlarımızın da destek olmalarına vesile olur." dedi.

        Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Veteriner Hekim Abdullah Tetik ise hayvan hastanesinin sahipsiz hayvanlar ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tedavilerinin yanı sıra "hayvan oteli" olarak hizmet verdiğini ifade etti.

        Tetik, bölgedeki eksikliği kapattıklarını ve Hatipoğlu'nun mama desteğiyle can dostlarına katkıda bulunduğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        5G için hedef 2026
        5G için hedef 2026
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın

        Benzer Haberler

        Ayrı yerleşim birimlerinde muhtar adayı olan çift, seçim çalışmalarını birl...
        Ayrı yerleşim birimlerinde muhtar adayı olan çift, seçim çalışmalarını birl...
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Bilecik TSO'yu ziyaret etti
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Bilecik TSO'yu ziyaret etti
        BSEÜ, "TEKNOFEST 2024"e ARSLAN İHA projesiyle katılacak
        BSEÜ, "TEKNOFEST 2024"e ARSLAN İHA projesiyle katılacak
        Pazaryeri'nde okullara destek için kitap mezatı yapıldı
        Pazaryeri'nde okullara destek için kitap mezatı yapıldı
        AK Parti Vezirhan Belediye Başkan adayı Gergin, projelerini anlattı
        AK Parti Vezirhan Belediye Başkan adayı Gergin, projelerini anlattı
        Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Osmaneli'nde ziyarete açıldı
        Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Osmaneli'nde ziyarete açıldı