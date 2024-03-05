Pazaryeri'nde okullara destek için kitap mezatı yapıldı

–Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ilçe kaymakamlığının düzenlediği okullara destek mezatında 2 yüz bin lira toplandı.

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi salonunda Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün katılımı ile okullara kütüphane yapımı için açık arttırma ile kitap mezatı yapıldı.

Açık artırmalar sonunda 126 bin lira toplandı. Bilecik Valisi Aygöl, bu tutarın üzerine 74 bin lira Valilik namına ilave ederek rakam 2 yüz bin liraya çıktı.

Vali Aygöl, yapılacak en anlamlı yatırımlar geleceğimiz olan çocuklarımız ve okullarımız içindir diyerek mezatı düzenleyenlere ve katılanlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bilecik Valisi mezatın ardından ilçede yeni inşaatı biterek eğitime açılan okulda hayırsever iş adamı Sedat Meşe tarafından yaptırılan akıl oyunları sınıfının açılışını yaptı. Öğrencilerle oyun oynayan Vali Aygöl, iş adamına teşekkür ederek plaket takdim etti.

Mezata İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, ve iş adamları katıldı.