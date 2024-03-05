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        Pazaryeri'nde velilerin sigarayı bırakmalarını teşvik etmek için kampanya başlatıldı

        Bilecik Valiliğinin yürüttüğü Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Ateşin Sigaranı Değil Eğitim Meşalesini Yaksın" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 11:25 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:26
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        Pazaryeri'nde velilerin sigarayı bırakmalarını teşvik etmek için kampanya başlatıldı
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        Bilecik Valiliğinin yürüttüğü Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Ateşin Sigaranı Değil Eğitim Meşalesini Yaksın" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

        Pazaryeri İlkokulunda yapılan törene, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, AK Parti ilçe Başkanı Yaşar Karabey, Yeşilay İl Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, Okul Müdürü Mehmet Akif Özcan, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

        Ekinci, etkinlikte yaptığı konuşmada, projenin amacının velileri sigarayı bırakmaya teşvik etmek, okulların kütüphanelerine kitaplar kazandırmak olduğunu söyledi.

        Tekelioğlu da her yıl 1-7 Mart'ta Yeşilay Haftası'nı kutladıklarını, gerçekleştirdikleri etkinliklerle toplumun bağımlılık konusunda bilinç ve farkındalık düzeyini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu projede velilerden sigarayı bırakmalarını, çocuklarının yanına gelince sigara kokmamalarını, birer anne, baba gibi kokmalarını istiyoruz." dedi.

        Okul yönetimi tarafından atıklarla oluşturulan okul maketinin içine veliler, kitap ya da kitap parası atarak kampanyaya destek oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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