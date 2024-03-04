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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Medeniyyet ve İncesenet Üniversitesi arasında protokol imzalandı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Azerbaycan Devlet Medeniyyet ve İncesenet Üniversitesi arasında akademik, bilimsel işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 14:22 Güncelleme: 04.03.2024 - 14:22
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Medeniyyet ve İncesenet Üniversitesi arasında protokol imzalandı
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Azerbaycan Devlet Medeniyyet ve İncesenet Üniversitesi arasında akademik, bilimsel işbirliği protokolü imzalandı.

        BŞEÜ'den yapılan açıklamada, Azerbaycan Devlet Medeniyyet ve İncesenet Üniversitesi ile BŞEÜ Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) üzerinden gerçekleştirilen canlı bağlantı ile ortak proje ve programların uygulanması için işbirliği protokolü imzalandığı kaydedildi.

        Açıklamada, protokolle, karma sergi ve atölye çalışmaları gibi etkinliklerde yer alan eserlerin üniversite koleksiyonlarına dahil edilmesi, akademik ve idari personel değişimi, lisans ve lisansüstü programlarında öğrencilerin ve araştırmacıların değişimi konularının kapsadığı belirtildi.

        İşbirliği protokolünün BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile Devlet Medeniyyet ve İncesenet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ceyran Mahmudova tarafından imzalandığı bildirildi.

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