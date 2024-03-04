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        Bilecik Belediye Başkan Adayı Yaman'dan Erzurumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyaret

        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Bilecik Erzurumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 11:41 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:41
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        Bilecik Belediye Başkan Adayı Yaman'dan Erzurumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyaret
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        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Bilecik Erzurumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyarette bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, ziyarette Dernek Başkanı Ebu Talip Dursun ile Başkanvekili Gültekin Teyran tarafından karşılandı.

        Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Yaman, Erzurumluların vatan sevgisiyle birlik beraberlik içinde yaşayan, milli ve manevi değerlerine bağlı, kente önemli katkılar sunmuş insanlar olduğunu ifade etti.

        Dernekte adeta kendi evinde gibi hissettiğini belirten Yaman, şunları kaydetti:

        "Sıcak karşılamaları, ülkemizin önemli lezzetlerinden coğrafi işaretli cağ kebabı ikramları ve güzel sohbetleri için şükranlarımı sunuyorum. Erzurumlu hemşehrilerimiz her daim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında ve bizimle oldular. El ele, gönül gönüle vererek çalışmaya devam edeceğiz."

        Ziyarette Yaman'a, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Belediye Meclisi Üyesi adayı Onur Şeker ile partililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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