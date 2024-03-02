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        Bilecik'te otomobilin çarptığı çoban yaralandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobilin çarptığı çoban yaralandı, sürüdeki 6 koyun telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 21:11 Güncelleme: 02.03.2024 - 21:11
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        Bilecik'te otomobilin çarptığı çoban yaralandı
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde otomobilin çarptığı çoban yaralandı, sürüdeki 6 koyun telef oldu.

        Ahmetler mevkisinde İsa M. yönetimindeki 41 YZ 154 plakalı otomobil, çoban İsmail Erdağlı ile koyun sürüsüne çarptı.

        Kazada yaralanan Erdağlı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürüdeki 6 koyun telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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