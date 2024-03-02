Bilecik'te otomobilin çarptığı çoban yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobilin çarptığı çoban yaralandı, sürüdeki 6 koyun telef oldu.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde otomobilin çarptığı çoban yaralandı, sürüdeki 6 koyun telef oldu.
Ahmetler mevkisinde İsa M. yönetimindeki 41 YZ 154 plakalı otomobil, çoban İsmail Erdağlı ile koyun sürüsüne çarptı.
Kazada yaralanan Erdağlı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürüdeki 6 koyun telef oldu.
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