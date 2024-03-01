Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Pazaryeri'nde ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı", Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ziyaretçileriyle buluştu.

"Al sancağın dalgalandığı her yerdir Çanakkale" sloganıyla Türkiye'yi dolaşan mobil müze, Pazaryeri Hükümet Konağı önünde ziyarete açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, yaptığı açıklamada, "İlçemizde bulunan tüm okullardan öğrencilerimiz sırasıyla tırı ziyaret ederek Çanakkale Savaşı hakkında bilgilendiriliyor. Hem öğrenciler hem de vatandaşlar bu savaş hakkında bilgi sahibi oluyor." dedi.