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        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Pazaryeri'nde ziyarete açıldı

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı", Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ziyaretçileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 13:11 Güncelleme: 01.03.2024 - 13:11
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        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Pazaryeri'nde ziyarete açıldı
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        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı", Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ziyaretçileriyle buluştu.

        "Al sancağın dalgalandığı her yerdir Çanakkale" sloganıyla Türkiye'yi dolaşan mobil müze, Pazaryeri Hükümet Konağı önünde ziyarete açıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, yaptığı açıklamada, "İlçemizde bulunan tüm okullardan öğrencilerimiz sırasıyla tırı ziyaret ederek Çanakkale Savaşı hakkında bilgilendiriliyor. Hem öğrenciler hem de vatandaşlar bu savaş hakkında bilgi sahibi oluyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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