Bilecik'te emniyet ekipleri dronla trafik denetimi yaptı

Ekipler, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları ve hız ihlalleri konusunda uyardı.

Denetimlerde, ihlallerinden dolayı 10 sürücüye 16 bin 689 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Müdürlüğünce dronla gerçekleştirilen denetimlerde, şerit ve kırmızı ışık ihlali yapanlar uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi.

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