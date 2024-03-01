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        Bilecik'te motosikletiyle aydınlatma direğine çarpan sürücü yaralandı

        Bilecik'te bir motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 14:22 Güncelleme: 01.03.2024 - 14:36
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        Bilecik'te motosikletiyle aydınlatma direğine çarpan sürücü yaralandı
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        Bilecik'te bir motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Hürriyet Mahallesi Bereket Sokağı'nda seyreden İsa A. idaresindeki 34 GKM 953 plakalı motosiklet kontrolden çıkıp yolun kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü İsa A, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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