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        Bilecik'te asayiş uygulamasında yakalanan şüpheli tutuklandı

        Bilecik'te polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamasında gözaltına alınan uyuşturucu ve hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 12:54 Güncelleme: 02.03.2024 - 12:57
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        Bilecik'te asayiş uygulamasında yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Bilecik'te polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamasında gözaltına alınan uyuşturucu ve hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Uygulamada, iki kişinin üzerlerinde 32,25 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        "Bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kullanmak için uyuşturucu bulundurduğu belirlenen diğer kişinin hakkında ise yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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