Bilecik'te uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Çalışmalarda, üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı.
Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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