Bilecik'te hırsızlık şüphelisi yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir otomobilin çeşitli parçalarını çaldığı öne sürülen şüpheli Vezirhan beldesinde gözaltına alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir otomobilin çeşitli parçalarını çaldığı öne sürülen şüpheli Vezirhan beldesinde gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Poyra köyü yakınlarındaki bir otomobilin lastik, jant, akü ve stepnesinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Çalışmalarda, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen ve "hırsızlık" suçundan 14 kaydı olan Y.A. (50), çaldığı malzemeleri taktığı otomobiliyle Vezirhan beldesinde yakalandı.
Aracında ruhsatsız av tüfeği de ele geçirilen zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.