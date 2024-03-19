Bilecik'te hırsızlık şüphelisi yakalandı

Çalışmalarda, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen ve "hırsızlık" suçundan 14 kaydı olan Y.A. (50), çaldığı malzemeleri taktığı otomobiliyle Vezirhan beldesinde yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Poyra köyü yakınlarındaki bir otomobilin lastik, jant, akü ve stepnesinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

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