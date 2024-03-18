Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı’na Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu tarafından çelenkler bırakıldı. Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği adına çelengin de bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Metristepe Kültür Merkezi’nde devam eden programda konuşan İlçe Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, "Türk vatanının kutsallığını, Türk milletinin namusunu ve Türk bayrağının şanını canından üstün tutan aziz şehitlerimiz; sizleri bizden ayıran ölüm size olan bağlılığımızı asla koparamayacak. Kutsal emanetiniz olan Türk vatanı ilelebet hür kalacaktır. Sizlere söz veriyoruz ki Çanakkale'de sonsuza dek geçilemeyecek." dedi.

Program, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan sinevizyon ve "Diriliş Destanı Çanakkale" oratoryo gösterisiyle tamamlandı.

Protokol üyelerince İntikamtepe Şehitliğinin ziyaret edilmesiyle etkinlikler sona erdi.