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        Bilecik'te bir kişi evinde ölü bulundu

        Bilecik'te kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 17:50 Güncelleme: 19.03.2024 - 17:50
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        Bilecik'te bir kişi evinde ölü bulundu
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        Bilecik’te kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

        Merkez Bahçelievler Mahallesi, Necmettin Şener Caddesi'ndeki 6 katlı binanın giriş katında ikamet eden 46 yaşındaki Mesut Yurtsever, eve gelen yakınları tarafından ölü bulundu.

        Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Yurtsever'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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