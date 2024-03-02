Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Kent Konseyini ziyaret etti
AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bilecik Kent Konseyine ziyarette bulundu.
AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bilecik Kent Konseyine ziyarette bulundu.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, ziyarette konsey üyeleriyle bir araya gelerek kente ilişkin talep ve önerilerini dinledi.
Yaman, Genç Meclis Başkanı Ayşenur Çelik'in, "Tüm adayların kendilerini ifade ettiği, projelerini anlattığı bir programda olmak ister misiniz?" teklifini kabul etti.
Diğer adayları da programa davet eden Yaman, Çelik'e moderatörlük teklifinde bulundu.
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