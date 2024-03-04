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        Bilecik'te Kur'an Kursu öğrencileri, harçlıklarını Filistin'e bağışladı

        Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Kayıboyu 7-10 Yaş Kur'an kursu öğrencileri, harçlıklarını "Özgür Filistin'in yanındayız" yardım kampanyasına bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 12:21 Güncelleme: 04.03.2024 - 12:21
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        Bilecik'te Kur'an Kursu öğrencileri, harçlıklarını Filistin'e bağışladı
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        Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Kayıboyu 7-10 Yaş Kur'an kursu öğrencileri, harçlıklarını "Özgür Filistin’in yanındayız" yardım kampanyasına bağışladı.

        İl Müftüsü Ali Erhun, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Filistin halkına destek olmak amacıyla başlatılan kampanyaya Kayıboyu 7-10 Yaş Kur'an kursunda eğitim gören minik öğrencilerin harçlıklarıyla destek verdiğini ifade etti.

        Minik yüreklerin Filistin'deki kardeşlerini düşünerek kampanyaya dahil olmalarının kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Kumbaralarınızı kardeşlerinize bağışlamanız çok güzel bir davranış. İnşallah ömrünüzü hep iyilikle geçirir ve örnek birer insan olursunuz. İsrail'i neden sevmiyor insanlık. Çünkü zulüm ettiği için. Masum çocukları ve insanları öldürdüğü için. Bizler asla kötü insanlar olmayacağız. İyi insan olacağız ve iyilik peşinde koşacağız. Sizler de kumbaralarınızı Filistin'deki kardeşleriniz için bağışladınız ve bu iyiliğe ortak oldunuz." dedi.

        Erhun'a kumbaralarını teslim eden öğrenciler, İl Müftü Yardımcısı Hatice Geçgelen ve İbrahim Özen'i ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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