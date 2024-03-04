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        BŞEÜ "Yalın Fabrika Simülasyonu İle Yalın Üretim Eğitimi" etkinlği düzenleyecek

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliğince ""Yalın Fabrika Simülasyonu İle Yalın Üretim Eğitimi" etkinliği düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 12:19 Güncelleme: 04.03.2024 - 12:19
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        BŞEÜ "Yalın Fabrika Simülasyonu İle Yalın Üretim Eğitimi" etkinlği düzenleyecek
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliğince ""Yalın Fabrika Simülasyonu İle Yalın Üretim Eğitimi" etkinliği düzenlenecek.

        BŞEÜ'den yapılan açıklamada, yalın üretim sisteminin, işletmelerin maliyetlerini düşürmek, kaliteyi yükseltmek ve teslimat hızlarını artırmak amacıyla önemli bir araç olarak kabul edildiği belirtilerek, düzenlenecek etkinlikle Mühendislik Fakültesi son sınıfı öğrencilerinin yalın üretimi hakkında bilgi sahibi olmalarını hedeflendiği kaydedildi.

        Etkinlik kapsamında öğrencilerin, yalın üretim öncesi ve sonrası üretim şartlarını, maliyet değişimlerini gerçek bir fabrikada yaşamış gibi deneyimleyecekleri ifade edilen açıklamada, "Öğrenciler üç farklı senaryoda model fabrika simülasyonu oyununu oynayacaklar. Her bir öğrenci, planlamacı, depocu, montajcı, kaliteci, yönetici gibi farklı rollerde bulunarak, adeta gerçek bir fabrikada çim biçme makinesi üreteceklerdir. Ürünün legolardan yapılmış olması, öğrencilerin deneyimi daha da gerçekçi kılacak ve konuyu günlük yaşamdan koparmayacaktır. Ayrıca, her oyun turunun başında yalın üretim ve teknikleri konularında eğitimler de verilerek, öğrencilerin teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirmeleri sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Mindivan, Progim Genel Müdürü Engin Eroğlu tarafından verilecek eğitim ile BŞEÜ'nün endüstriyel mühendislik alanında gerçekleştireceği yenilikçi adımlar atacağını belirterek, Türkiye Yüzyılı vizyonunda öğrencilere yalın üretim prensiplerini daha derinlemesine anlama ve uygulama fırsatı sunacağını bildirdi.

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