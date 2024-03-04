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        Bilecik Belediye Başkan Adayı Yaman muhtarlarla buluştu

        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:20 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:20
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        Bilecik Belediye Başkan Adayı Yaman muhtarlarla buluştu
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        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kentteki bir kafede düzenlenen programda Yaman, muhtarların Bilecik'e ilişkin talep ve önerilerini dinledi.

        Açıklamada buluşmadaki konuşmalarına yer verilen Yaman, daha güçlü ve yaşanılabilir bir kent için yola çıktıklarını belirtti.

        Muhtarların görüşlerine büyük önem gösterdiklerini aktaran Yaman, "Bu kahvaltı programı, ortak akıl ve işbirliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu." ifadesini kullandı.

        Etkinlikte Yaman'a, İl Genel Meclisi Üyesi adayları eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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