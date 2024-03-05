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        Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Osmaneli'nde ziyarete açıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca gerçekleştirilen proje çerçevesinde hazırlanan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı", Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 14:49 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:02
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        Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Osmaneli'nde ziyarete açıldı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca gerçekleştirilen proje çerçevesinde hazırlanan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı", Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ziyarete açıldı.

        Çanakkale Savaşları ile Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak için Türkiye turuna çıkan mobil müze, Osmaneli Hükümet Konağı önünde konuşlandırıldı. Tıra vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

        İçinde Çanakkale Savaşları'nda yaşananları bugüne aktaran savaş materyalleri, videolar, savaş objeleri ve o döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgelerin sergilendiği tırı gezenler, duygu dolu anlar yaşadı.

        Tırı gezen Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

        "İlçemizde bulunan tüm okullardan öğrencilerimiz sırasıyla tırı ziyaret ederek Çanakkale Savaşları hakkında bilgilendiriliyor. Hem öğrenciler hem de vatandaşlar bu savaş hakkında bilgi sahibi oluyor. Çanakkale tırının ilçemize gelmesinde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum."

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