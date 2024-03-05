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        AK Parti Vezirhan Belediye Başkan adayı Gergin, projelerini anlattı

        AK Parti Vezirhan belde Belediye Başkan adayı Kemal Gergin'in projeleri düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 15:33 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:35
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        AK Parti Vezirhan Belediye Başkan adayı Gergin, projelerini anlattı
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        AK Parti Vezirhan belde Belediye Başkan adayı Kemal Gergin'in projeleri düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman'ın da katıldığı etkinlikte Gergin, beldeye ilişkin projelerini anlattı.

        Vezirhan'ı AK belediyecilikle yeniden tanıştıracaklarını, beldeyi kibirden uzak, güler yüzlü bir anlayışla yöneteceklerini vurgulayan Gergin, şunları kaydetti:

        "Beldemizde 100 TOKİ konutunu kazandıracağız. Yeni konut ve ticari imar sahaları açarak beldemizin büyümesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Tarihi Vezirhan Köprüsü'nde turizmi artırmak için restoran, suya yüzde 50 indirim ile LGS Sınavı ve YKS için ücretsiz kurs ve kitap desteği vereceğiz. Karavan kamp ve mesire alanları, kültür evi, konukevi inşa edeceğiz. Önceliklerimiz arasındaki eğitim seferberliği ile uyuşturucu ile mücadeleye büyük önem vereceğiz. Yeni yüzme havuzu, kreş ve anaokulu yapacağız. En önemlisi, belediyeye ait düğün salonumuz bedava olacak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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