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        Ayrı yerleşim birimlerinde muhtar adayı olan çift, seçim çalışmalarını birlikte yürütüyor

        ATAHAN GEZER - Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşayan Volkan Gündüz, dayısının muhtarlığını yaptığı ve yeniden aday olduğu Gündüzbey köyünde, eşi Serap Gündüz ise ilçe merkezinde evlerinin bulunduğu Kayhan Mahallesi'nde muhtarlık yarışına girecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 12:40 Güncelleme: 06.03.2024 - 12:47
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        Ayrı yerleşim birimlerinde muhtar adayı olan çift, seçim çalışmalarını birlikte yürütüyor
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        ATAHAN GEZER - Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşayan Volkan Gündüz, dayısının muhtarlığını yaptığı ve yeniden aday olduğu Gündüzbey köyünde, eşi Serap Gündüz ise ilçe merkezinde evlerinin bulunduğu Kayhan Mahallesi'nde muhtarlık yarışına girecek.

        İlçede ticaretle uğraşan iki çocuklu Gündüz çifti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ayrı yerleşim birimlerinden muhtar adayı oldu.

        Gündüzbey köyünde iki dönemdir muhtarlık yapan dayısı Mehmet Ali Alaca'ya rakip olan Volkan Gündüz ile eşi, birbirlerini seçim çalışmalarında yalnız bırakmıyor. Muhtar adayı çift, seçim bölgeleri olan köy ve mahallede seçmenleri birlikte ziyaret ederek projelerini anlatıyor.

        Terzi ve fotoğrafçı 31 yaşındaki Serap Gündüz, AA muhabirine, arkadaşlarının teşvikiyle aday olduğunu söyledi.

        Söğüt'te şimdiye kadar pek fazla kadın muhtar adayının çıkmadığını belirten Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Aktif olmayı seviyoruz, koşturmalı bir hayatımız var. Muhtar olursak inşallah insanların hayatlarına dokunacağız. Eşim, hep benim destekçim. Ben de onun destekçisiyim. Sürekli köye giderek yapılması gerekenlerle ilgili istişareler yapıyoruz. Giremediğim ortamlara genelde eşim giriyor. Birbirimize destek olarak bu yola devam ediyoruz. Kazanırsak güzel işler çıkaracağımıza inanıyoruz."

        Gündüz, çevresindekilerin eşiyle aday olduklarını gördüklerinde şaşırdıklarını dile getirdi.

        Yoğun tempoyla çalıştıklarını söyleyen Gündüz, "O nedenle 'Bunu nasıl yapabileceksiniz? Bir bu kalmıştı' gibi tepkiler alıyoruz. Evet, yoğun tempo içindeyiz ama hayatlara dokunmak istiyoruz. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek istiyoruz." dedi.

        - "Dayımın da müsaadesini aldım"

        İnşaatçılıkla uğraşan 34 yaşındaki Volkan Gündüz de köylülerine hizmet etmek için aday olduğunu anlattı.

        Dayısının, kendisinin adaylığını anlayışla karşıladığını aktaran Gündüz, "Önce çevremizden tepki aldık, 'Dayına karşı adaylığını koyma' dediler. Onun da müsaadesini aldım, 'olabilir' dedi. Her şey nasip, hayırlısı. Şansımızı deniyoruz. Muhtar olursak köyümüzde güzel şeyler yapmak, adını tanıtabilmek ve büyüklerimizin yardımlarını alarak daha iyi yaşam sunabilmek istiyoruz." diye konuştu.

        Söğüt'te yıllarca erkeklerin muhtarlık yaptığını kaydeden Gündüz, eşinin kadınların da bu görevi yerine getirebileceğini göstermek için Kayhan Mahallesi'nde yarışa gireceğini sözlerine ekledi.

        74 yaşındaki Alaca da yeğenine darılmadığını, herkesin bir amacının olduğunu ifade etti.

        Alaca, yeğeni muhtar seçilirse onu tebrik ederek makamını teslim edeceğini dile getirdi.

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