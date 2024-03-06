Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Bilecik TSO'yu ziyaret etti

Kentin ekonomik ve ticari potansiyelinin ele alındığı görüşmede, buna yönelik işbirliği hakkında fikir alışverişi yapıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, ziyarette Bilecik TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, Meclis Başkanı Şermin Kahraman ve Yönetim Kurulu üyeleri ile meclis toplantısında bir araya geldi.

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