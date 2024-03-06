Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Bilecik TSO'yu ziyaret etti
AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasına (TSO) ziyarette bulundu.
AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasına (TSO) ziyarette bulundu.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, ziyarette Bilecik TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, Meclis Başkanı Şermin Kahraman ve Yönetim Kurulu üyeleri ile meclis toplantısında bir araya geldi.
Kentin ekonomik ve ticari potansiyelinin ele alındığı görüşmede, buna yönelik işbirliği hakkında fikir alışverişi yapıldı.
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