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        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Bilecik TSO'yu ziyaret etti

        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasına (TSO) ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 11:37 Güncelleme: 06.03.2024 - 11:42
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        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Bilecik TSO'yu ziyaret etti
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        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasına (TSO) ziyarette bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, ziyarette Bilecik TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, Meclis Başkanı Şermin Kahraman ve Yönetim Kurulu üyeleri ile meclis toplantısında bir araya geldi.

        Kentin ekonomik ve ticari potansiyelinin ele alındığı görüşmede, buna yönelik işbirliği hakkında fikir alışverişi yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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