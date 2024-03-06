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        Bilecik'te uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'te kesinleşmiş 5 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:07 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:07
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        Bilecik'te uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Bilecik'te kesinleşmiş 5 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firariyi yakalayıp hakkında işlem başlattı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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