Bilecik'te silahlı kavga sırasında yoldan geçerken saçmaların isabet ettiği kişi yaralandı

Polis tarafından gözaltına alınan Ömer K. ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer K, aracında bulunan pompalı tüfekle Engin M'ye doğru ateş etti. Yoldan geçen bir kişi, silahtan çıkan saçmaların isabet etmesi nedeniyle yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir inşaatın sahibi Engin M. ile sıvacı ustası Ömer K. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Bilecik'te silahlı kavga sırasında yoldan geçen bir kişi, saçmaların isabet etmesi nedeniyle yaralandı.

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