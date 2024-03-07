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        Bilecik'te silahlı kavga sırasında yoldan geçerken saçmaların isabet ettiği kişi yaralandı

        Bilecik'te silahlı kavga sırasında yoldan geçen bir kişi, saçmaların isabet etmesi nedeniyle yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 14:10 Güncelleme: 07.03.2024 - 14:14
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        Bilecik'te silahlı kavga sırasında yoldan geçerken saçmaların isabet ettiği kişi yaralandı
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        Bilecik'te silahlı kavga sırasında yoldan geçen bir kişi, saçmaların isabet etmesi nedeniyle yaralandı.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir inşaatın sahibi Engin M. ile sıvacı ustası Ömer K. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer K, aracında bulunan pompalı tüfekle Engin M'ye doğru ateş etti. Yoldan geçen bir kişi, silahtan çıkan saçmaların isabet etmesi nedeniyle yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi edilerek evine gönderildi.

        Polis tarafından gözaltına alınan Ömer K. ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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