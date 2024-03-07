Özgür Özel: Başkanın başarı karnesini gösteren memnuniyet anketleri yapacağız (3)

ÖZEL’DENDEM PARTİ AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya’daki programının ardından Bilecik’e geçti. Partisinin il başkanlığı önünde karşılanan Özel, CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal’ın ‘Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak’ sözlerini değerlendirerek şunları söyledi:

“Dün Afyon'da bir talihsiz süreç yaşandı. Belediye başkan adayımıza yerelde sürekli belediyeyi kimle yöneteceği sorusu üzerine onlara bir cevap vermek isterken sanki seçmenin bir kısmına ayrımcılık yapılacakmış gibi bir ifadeye sürüklendi iş. Tabii birtakım fırsatçılar da bunun üzerinde uzun süre tepindiler ama dünden bugüne olacak bir şey değil. Aylardır süren bir hazırlık Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu konularda ne kadar duyarlı olduğunu ve ne kadar hazır olduğunu ve ne kadar kendinden emin olduğunu gösteriyor. Elimizde Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politikası var. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının başta toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele edeceklerini belirten, bunu 9 madde halinde sıralayan bir taahhütname var. Bu taahhütname her bir belediye başkanımızı, başta kadın, erkek arasındaki ayrımcılık ve cinsiyet eşitsizliğine müdahale olmak üzere her türlü eşitsizliğin karşısında olduklarını, belediye hizmetlerinde kendilerine başvuran vatandaşları hiçbir şekilde ayırmayacaklarını ırk, mezhep, din, inanç ve siyasi tercih farkı olmaksızın herkese sunulacak eşit hizmetleri taahhüt eden bir belgedir.”

Özel’in konuşmasının ardından beraberindeki belediye başkan adayları, Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politikası belgesini imzaladı.

BİLECİK’TE HALKA HİTAP ETTİ

Özgür Özel, il başkanlığı ziyaretinin ardından Tevfikbey Caddesi’ndeki mitinge katıldı. Özel’e CHP Bilecik Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı’nın yanı sıra CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir ile CHP Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün eşlik etti. Memurlara verilen 345 liralık ikramiye konusunda Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak tüm memurların alması için çaba harcadıklarını anlatan Özel, “Devlet memurlarının hepsi bilir, en büyük yetkili sendika sözleşme yapıyor. Bu sendika devlet memurları için yaptığı sözleşmede toplu sözleşme ikramiyesi diye 345 diye ek bir ödeme koyuyor. Diyor ki bu ek ödemeyi sadece yetkili sendikaya o üyesi çok sendikaya, AK Parti geldikten sonra bir takım baskılarla kayıt olma zorunluluğu ile adeta, o sendikaya yönlenen ve üyesi çok olan sendika, kendine göre yazmış; ‘Benim üyelerim alır başka memur alamaz.’ Memurlar isyan etti bunu Danıştay’a götürdüler. Danıştay anında iptal etti. ‘Sendika seçme özgürlüğü diye bir şey var’ dedi. Herkes seni seçecek diye bir şey yok. Senin cebine devletin cebinden para, öbür memura yok’ olmaz öyle şey dedi. İptal etti. İnanır mısınız, kanun önünde yakalandık deyip oturacaklarına o sendika dosyaları aldı AK Parti’nin kapısına gitti. Dediler ki ‘siz bunu kanununa koyun’ yapmayın, devlet memuru arasında ayrımcılık yapar mı dedik, hangi sendikaya üye olduğundan sana ne dedik, dinletemedik. Kanuna koydular, yüzde 2’nin altındaki sendikalara 345 o memurlara ödenmez. Ne yapacak CHP bu haksızlığa karşı, alamayan memurda alsın diye Anayasa Mahkemesi’ne gittik. Dün Anayasa Mahkemesi, aynı Danıştay gibi ‘böyle rezalet olmaz, devlet memurlarını ayırmaz’ dedi. ‘Sendika seçme özgürlüğünün önüne engel koyamazsınız’ dedi. ‘Bunu düzeltin herkes alsın’ dedi. Bugün, hisseli harikalar kumpanyası, devletin tüm imkanlarını hisse hisse aralarında paylaşan yandaşların şimdi de sendika ayağı çıkmış; ‘Efendim CHP Anayasa Mahkemesi’ne gitti, düzenlemeyi iptal ettirdi, CHP yüzünden memurlar 345 liradan oldu. Allah’tan korkun, Anayasa Mahkemesi diyor ki ‘bu düzenleme eşitsiz bu parayı herkese verdin. Ey yandaş sendika eğer mertsen, utanmak varsa, hukuktan nasibini almışsan ‘toplu iş sözleşmesini herkes alacak’ yazarsın bu iş biter. Yok yapmıyorsan Recep Tayyip Erdoğan, sende şu kadar vicdan varsa gelir yarın meclisi toplayalım bütün memurlara 345 lirayı verelim” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini savunma sanayi üzerinden eleştirdiğini belirterek, “Tayyip Bey yanıt bekliyormuş, diyor ki ‘Savunma sanayini şuradan aldık buraya getirdik. Bunlar neden yapmadılar?’ Götürdüler Ankara’da, İstanbul’da götürdüler. Tayyip Beye Allah selamet versin, belediyelerin uçak fabrikalarının olduğunu sanıyor. Belediyelerin İHA ve SİHA fabrikalarının olduğunu zannediyor. İlle de bir cevap bekliyormuş, o zaman şunu söyleyelim. Tayyip Bey o zaman ‘götürdüler’ demeyeceksin. Getirdiler diyeceksin, CHP’li belediyeler hizmeti getirdiler, dayanışma, adaleti, sevgiyi, huzuru getirdiler. Bir şeyi götürdüler. İstanbul’un üstünde senin içinde olduğun helikopterin arsalar parsel parsel Arap Şeyhlerine, Katar Emirleri’ne satmasını bitirdi CHP’li belediyeler. CHP’li belediyeler Ankara Belediyesinin parsel parsel satılmasını bitirdiler, dayanışmayı getirdiler” diye konuştu.

Özel, konuşmasının ardından partisinin belediye başkanlarını sahneye çıkararak, destek istedi.