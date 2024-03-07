Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bilecik İl Başkanlığında konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dün Afyon'da bir talihsiz süreç yaşandı. Belediye Başkan adayımıza yerelde sürekli belediyeyi kimle yöneteceği sorusu üzerine onlara bir cevap vermek isterken sanki seçmenin bir kısmına ayrımcılık yapılacakmış gibi bir ifadeye sürüklendi iş." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 17:39 Güncelleme: 07.03.2024 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bilecik İl Başkanlığında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dün Afyon'da bir talihsiz süreç yaşandı. Belediye Başkan adayımıza yerelde sürekli belediyeyi kimle yöneteceği sorusu üzerine onlara bir cevap vermek isterken sanki seçmenin bir kısmına ayrımcılık yapılacakmış gibi bir ifadeye sürüklendi iş." dedi.

        Özel, partisinin Bilecik İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, yarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu anımsattı.

        CHP Kadın Kollarının her 8 Mart'ta olduğu gibi kadın hakları mücadelesinde önemli bir adım atabilmek ve bu konudaki toplumsal farkındalığı belli noktaya çekebilmek için bir çalışma içinde olduğunu belirten Özel, bu çalışmayı yerel seçim gündemiyle birleştirdiklerini anlattı.

        Özel, CHP'nin yerel yönetimlerde eşitlik politika belgesi niteliğinde taahhütname hazırladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Dün Afyon'da bir talihsiz süreç yaşandı. Belediye Başkan adayımıza yerelde sürekli belediyeyi kimle yöneteceği sorusu üzerine onlara bir cevap vermek isterken sanki seçmenin bir kısmına ayrımcılık yapılacakmış gibi bir ifadeye sürüklendi iş. Tabii birtakım fırsatçılar da bunun üzerinde uzun süre tepindiler ama dünden bugüne olacak bir şey değil. Aylardır süren bir hazırlık Cumhuriyet Halk Partisinin bu konularda ne kadar duyarlı olduğunu ve ne kadar hazır olduğunu ve ne kadar kendinden emin olduğunu gösteriyor. Elimizde Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politikası var. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının başta toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele edeceklerini belirten bunu 9 madde halinde sıralayan bir taahhütname var. Bu taahhütname her bir belediye başkanımızı, başta kadın, erkek arasındaki ayrımcılık ve cinsiyet eşitsizliğine müdahale olmak üzere her türlü eşitsizliğin karşısında olduklarını, belediye hizmetlerinde kendilerine başvuran vatandaşları hiçbir şekilde ayırmayacaklarını ırk, mezhep, din, inanç ve siyasi tercih farkı olmaksızın herkese sunulacak eşit hizmetleri taahhüt eden bir belgedir."

        Bilecik'te adaylarının Melek Mızrak Subaşı olduğunu hatırlatan Özel, "Elimizdeki bütün anketler ve Bilecik sokaklarındaki inanılmaz tansiyon kendisinin 1 Nisan tarihi itibarıyla Bilecik'in seçilmiş kadın belediye başkanı olarak görevine devam edeceğini gösteriyor. Ben tüm belediye başkanlarımız adına elimdeki bu taahhütnameyi sayın Melek Mızrak Subaşı'ya takdim ediyorum imzalaması için. Aynı zamanda Bilecik'teki tüm ilçe ve belde belediye başkan adaylarımız ki onların hepsi erkek adaylar. Onların atacakları imzalar da son derece anlamlı." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Piiz grubu üyesine saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Piiz grubu üyesine saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Karısını intihara yönlendiren sanığa 6 yıl ceza!
        Karısını intihara yönlendiren sanığa 6 yıl ceza!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?

        Benzer Haberler

        Bilecik'te silahlı kavga sırasında yoldan geçerken saçmaların isabet ettiği...
        Bilecik'te silahlı kavga sırasında yoldan geçerken saçmaların isabet ettiği...
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Gölpazarlılarla bir araya geldi
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Gölpazarlılarla bir araya geldi
        Bilecik'te uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ya...
        Bilecik'te uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ya...
        Bilecik'te merhum iş adamının damadından hayvan hastanesine 4 ton mama bağı...
        Bilecik'te merhum iş adamının damadından hayvan hastanesine 4 ton mama bağı...
        Ayrı yerleşim birimlerinde muhtar adayı olan çift, seçim çalışmalarını birl...
        Ayrı yerleşim birimlerinde muhtar adayı olan çift, seçim çalışmalarını birl...
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Bilecik TSO'yu ziyaret etti
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Bilecik TSO'yu ziyaret etti