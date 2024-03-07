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        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Bilecik Halk Buluşması'nda konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler talanı, israfı bitirdiler. Bu ülkeye hizmeti sosyal belediyeciliği ve dayanışmayı getirdiler." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 20:34 Güncelleme: 07.03.2024 - 20:56
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        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Bilecik Halk Buluşması'nda konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler talanı, israfı bitirdiler. Bu ülkeye hizmeti sosyal belediyeciliği ve dayanışmayı getirdiler." dedi.

        Özel, partisince Tevfikbey Caddesi'nde düzenlenen Bilecik Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, seçmenlerden CHP'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı'na destek istedi.

        Toplu sözleşme ikramiyesiyle ilgili tartışmalara değinen Özel, bu konuda yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Geçen yıl 34 bin ton et ithal edildiğini, son 10 yılda 7,2 milyar dolarlık canlı hayvan ithalatı yapıldığını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

        "Şimdi ramazan. İnsanlar, emekliler sofralarına koyacak et bulamıyorlar. Şimdi en düşük emekli maaşı 3 Kasım 2002'de yani Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldiği gün 1,5 asgari ücretti. Ne kadardı? Bugünkü hesapla 26 bin liraydı. Bugün en düşük emekli maaşı kaç para? 10 bin lira. O gün 1,5 katıydı. Bugün yüzde 60'ı kadar, 0,6... Peki o gün en düşük emekli maaşı... Hangi hesap şaşmaz? Şaşmaz şaşmaz, altın hesabı şaşmaz değil mi? O gün en düşük emekli maaşıyla sarrafa giden 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 10 bin lirayla sarrafa giden kuyumcuya giden 2,5 çeyrek altın alıyor."

        - "Çiftçileri 31 Mart'ta dayanışmaya ve iktidara itiraz etmeye davet ediyorum"

        Özgür Özel, Türkiye'de geçen yıl küçülen tek sektörün tarım olduğunu öne sürerek, çiftçilerin bankalara borcunun bir yılda yüzde 88 arttığını savundu.

        Çiftçiyi yeniden milletin efendisi yapmak için Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri başa getirmek gerektiğini söyleyen Özel, "Çiftçi destek programlarını, kırsal kalkınma programlarını hayata geçirmek lazım. Bunun için de Bilecik'teki, Marmara'daki, İç Anadolu'daki, Karadeniz'deki, Ege'deki, Akdeniz'deki çiftçilerin destekleri lazım. Çiftçileri de 31 Mart'ta dayanışmaya ve iktidara itiraz etmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

        CHP Genel Başkanı Özel, şöyle devam etti:

        "Burada ifade etmek istediğimiz bir husus; Tayyip Bey bir yanıt bekliyormuş. Diyor ki 'Savunma sanayini şuradan aldık, buraya getirdik. Bunlar niye yapmadılar? Ankara'da, İstanbul'da götürdüler. Bir şey yapmadılar savunma sanayinde.' Tayyip Bey'e Allah afiyet, selamet versin. Belediyelerin uçak fabrikalarının olduğunu sanıyor. Belediyelerin İHA, SİHA fabrikalarının olduğunu sanıyor ama illa bir cevap bekliyormuş. O zaman şunu söyleyelim; Tayyip Bey o zaman 'götürdüler' demeyeceksin. 'Getirdiler' diyeceksin. CHP'li belediyeler hizmeti, dayanışmayı, adaleti, sevgiyi, huzuru getirdiler."

        İttifak konusuna da değinen Özel, "Diyoruz ki 'Sonuçlar iyi olacak.' Diyorlar ki 'Ama bu sefer ittifak yok. O tarafta ittifak var. Bu tarafta ittifak yok.' Ben bizim bu tarafta ittifak olsun diye çok gayret sarf ettim. Gördünüz değil mi? Çok gayret sarf ettik ama dediler ki 'Hür ve müstakil gireceğiz.' Saygı duyduk. Hatta bazen bize kızdılar, söylendiler. 'Canınız sağ olsun' dedik." değerlendirmesinde bulundu.

        Kendilerinin "Türkiye ittifakı"nı kurduğunu anlatan Özel, "Onların ittifakının adı korku ittifakı, zam ittifakı, zulüm ittifakı kendi koydukları isimle Cumhur İttifakı. Bizim ittifakımızın adı dayanışma ittifakı, birlikte olma, gönülleri alma, kol kola girme, sevgiyi ve mutluluğu yüceltme, hep birlikte ülkeyi zenginleştirme, Cumhuriyeti yeniden kurtarma, yeniden kurma ittifakı. Bizim ittifakımızın adı Türkiye ittifakı." diye konuştu.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İl Başkanı Ali Özdemir ile Bilecik Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı'nın da katılımcılara hitap ettiği programda, merkez, ilçe, belde belediye başkan adayları ile merkez ve ilçe, il genel meclisi adayları tanıtıldı.

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