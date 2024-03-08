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        Yürüme engelli kadın dernekteki arkadaşlarıyla örgü ve baskı yaparak hayata bağlandı

        Bilecik'te, kas rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan 44 yaşındaki Nurcan Sevil, üyesi olduğu derneğin atölyesinde arkadaşlarıyla örgü ve baskı yaparak kendisi gibi engelli bireylere rol model olmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 11:53 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:05
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        Yürüme engelli kadın dernekteki arkadaşlarıyla örgü ve baskı yaparak hayata bağlandı
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        Bilecik'te, kas rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan 44 yaşındaki Nurcan Sevil, üyesi olduğu derneğin atölyesinde arkadaşlarıyla örgü ve baskı yaparak kendisi gibi engelli bireylere rol model olmaya çalışıyor.

        İstanbul'da doğan ve Ticaret ve Meslek Lisesi Bankacılık Bölümünü bitirdikten sonra 16 yaşındayken ailesiyle Bilecik'e yerleşen Sevil'e, ayağındaki tümör nedeniyle kas rahatsızlığı tanısı konuldu.

        Ameliyatının ardından bir süre "wolker" olarak bilinen yürüme aparatının desteğiyle adım atabilen Sevil, rahatsızlığı ilerleyince akülü tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. Birkaç yıl otomobil kullanabilen ancak güç kaybı nedeniyle şu anda bunu yapamayan Sevil, 2 sene evli kaldığı eşinden boşandıktan sonra hayatını yalnız sürdürüyor.

        Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği üyesi olan Sevil, engelli maaşının yanı sıra arkadaşlarıyla el işi örgü ve baskı yapıp ürünlerini pazarda satarak geçimini sağlıyor.

        Nurcan Sevil, AA muhabirine, yürüme engelli olduktan sonra mücadeleyi bırakmadığını belirterek, "Birçok kişiye örnek olmaya, rol model olmaya çalışıyorum. Benim gibi olan arkadaşlarım hiç pes etmesinler çünkü mücadele çok önemli. Rahatsızlığım öncesi özel banka ve farklı iş yerlerinde çalıştım. O günleri özlüyorum." dedi.

        Sevil, evine günde 3 kez yardımcısının geldiğini, bunun dışında kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ifade etti.

        Bazen yemeklerini kendisinin yaptığını anlatan Sevil, "Engelli maaşı alıyorum. Dernekte hocamız eşliğinde örgü ve baskı yapabiliyorum. Bunlar da benim için ek gelir sağlıyor. Yaptığım ürünleri dernek vasıtasıyla satıyorum. Bu mücadelemi görenler, 'Bu durumda olan birçok kadınımız var ama mücadele etmiyor, sen mücadeleni bırakmıyorsun' diye gurur duyuyorlar benimle. Kendimi engelli olarak görmüyorum. Sadece yürüyemiyorum." sözlerine yer verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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