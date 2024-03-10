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        Bilecik'te emniyet ekipleri dronla trafik denetimi yaptı

        Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 16:05 Güncelleme: 10.03.2024 - 16:05
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        Bilecik'te emniyet ekipleri dronla trafik denetimi yaptı
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        Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, ışık kuralına uymamak, seyir halinde cep veya araç telefonu yada benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmak ile sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları kullanmaları ve şerit ihlali gibi tespitler uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi.

        Denetimlerde, ihlallerinden dolayı 16 bin 981 lira ceza kesildi.

        Ekipler, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları ve hız ihlalleri konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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