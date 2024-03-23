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        Bilecik'te lise öğrencileri Gazze'deki insanlık dramını resimleriyle anlattı

        ATAHAN GEZER - Bilecik'te, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri, İsrail'in yaklaşık 6 aydır Gazze'ye saldırıları nedeniyle yaşanan insanlık dramına yaptıkları resimlerle dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 12:05 Güncelleme: 23.03.2024 - 12:05
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        Bilecik'te lise öğrencileri Gazze'deki insanlık dramını resimleriyle anlattı
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        ATAHAN GEZER - Bilecik'te, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri, İsrail'in yaklaşık 6 aydır Gazze'ye saldırıları nedeniyle yaşanan insanlık dramına yaptıkları resimlerle dikkati çekiyor.

        Okulun 9 ve 10'uncu sınıflarından 46 öğrenci, Müdür Başyardımcısı Hasan Uzun'un teşvikiyle, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulümle ilgili farkındalığa katkı sağlamak amacıyla bir ay önce resim sergisi açmaya karar verdi.

        Görsel sanatlar dersi kapsamında haftada bir gün okuldaki atölyede çalışan öğrenciler, bölgede yaşananlara ait fotoğrafları dış cephe boyası ile kuru, sulu ve pastel boya kullanarak tuval ve 2 boyutlu çalışma teknikleriyle kağıda aktardı.

        46 öğrencinin elinden ortaya çıkan birer eserle okulda sergi açıldı. Vatandaşların ve diğer okullardan öğrencilerin de görmeye geldiği sergi, 29 Mart'a kadar açık kalacak.

        Görsel sanatlar öğretmeni Aytaç Kırcı, AA muhabirine, sergide "Savaşta kadın ve çocuk olmak" temasını işlediklerini söyledi.

        Filistin'de 6 ayda 11 bin civarında çocuğun hayatını kaybettiğini vurgulayan Kırcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Savaşta öldürülen ya da zor durumda bırakılan tüm çocukları konu aldık. Bu nedenle hepimiz için çok anlamlı bir sergi. Bu resimlerdeki acıya bile dayanamıyoruz. Oradaki çocukların hala şiddete maruz kaldıklarını düşünürsek sergimizin anlamı daha da ortaya çıkacaktır. Öğrencilerimize konuyu verdikten sonra internette 'Savaşta çocuk olmak' diye yazdılar. Öğrenciler, karşılarına çıkan fotoğraflardan yapmak istediklerini kendileri belirlediler."

        - "Merhamet ve sevgi gibi değerlerin ölmediği bir dünya için sesimizi duyurmak istedik"

        Kırcı, öğrencilerin fotoğrafları resmederken kendi yorumlarını da kattıklarını dile getirdi.

        Eserlerin özelliklerine değinen Kırcı, "Bunların 19'u tuval, 27'si ise 2 boyutlu çalışma. Resimlerimizi, 'Savaşta çocuk olmak' üzerine anlamlı sözler ve şiirlerle de destekledik. Bu konuda bir sponsor bulmuştuk ve tuvallerde dış cephe boyasını akrilik boya gibi kullandık. Böylece çocuklarımıza hiçbir maliyet yüklemedik. 2 boyutlu çalışmaları ise ortaokuldan kalan malzemelerle tamamladılar." diye konuştu.

        10'uncu sınıf öğrencisi Ece Naz Ekinci de Filistin'de şimdiye kadar 11 bin çocuk ile 7 bin 500 kadının yaşamını yitirdiğine dikkati çekerek, "Sivillere yönelik saldırıları kınamak için sergimizi açtık. Bu saldırıların son bulmasını ve savaş suçu işleyenlerin en ağır şekilde yargılanmalarını diliyoruz. Bunlara maruz kalan çocuklar için merhamet ve sevgi gibi değerlerin ölmediği bir dünya için sesimizi duyurmak istedik." dedi.

        9'uncu sınıf öğrencisi Şeyma Şimşek, resimlerinde savaşta ortada kalmış çocukların yüzlerindeki çaresizliği ve üzüntüyü işlediklerini anlattı.

        Çalışmasında küçük bir kızın annesini kaybetmesini konu aldığını aktaran Şimşek, şunları söyledi:

        "Elinde oyuncak bebeğiyle, çaresizlik içinde kalışını resmetmek istedim. Resmimi oluştururken oradaki insanların yaşadıklarıyla empati yaptım. Acılarını ve çaresizliklerini hissederek çizmeye çalıştım. Onların başına gelenleri birebir yaşayamadığım için bunu yapmakla yetindim. O çocuğun yüzündeki acıyı olabildiğince yansıtmaya çalıştım."

        10'uncu sınıf öğrencisi İpek Beyza Torun ise gelecekte de bu tür çalışmalarda yer almak istediğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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