Bakan Uraloğlu: 2002'den bu yana ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adbulkadir Uraloğlu, "2002 yılından bu yana ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına tam 275 milyar dolar, sadece kara yolları içinse 165 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Uraloğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Bursa Yenişehir Havalimanı'nda Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve partililerce karşılanan Uraloğlu, yapımı tamamlanan Yenişehir-Bursa kara yolu açılış programına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yol, medeniyettir' sözünü hatırlatan Uraloğlu, 22 yılda ulaşım ve iletişime 275 milyar dolar yatırım yaptıklarını ifade etti. Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Yol medeniyettir, yol gelişmedir, yol büyümedir' sözünden hareketle, Türkiye'nin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demeden, ülkemizin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımıza daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle durmadan yılmadan çalışıyoruz. 2002 yılından bu yana ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına tam 275 milyar dolar, sadece kara yolları içinse 165 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu yaklaşık 29 bin 400 kilometreye çıkardık. Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollar ile birbirine bağlıydı, bugün 77 ili bölünmüş yollarla birbirine bağladık. 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu, 3 bin 726 kilometreye ulaştırdık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. Ülkemizi yarınlara taşıyacak yeni kara yolu projelerine de devam ediyoruz" dedi.

YENİ KARA YOLU 3,9 MİLYARA MAL OLDU

Uraloğlu, yapımı tamamlanan Yenişehir-Bursa kara yolunun 3,9 milyar liraya mal olduğunu söyledi. Bazı aksaklıklar nedeniyle tamamlanma sürecinin uzadığını ifade eden Uraloğlu, "Bilecik'te 3,9 milyar liralık proje bedelli Yenişehir-Bilecik Yolu'nun açılış merasimindeyiz. Projemiz kapsamında, bitümlü sıcak karışım kaplamalı 41,6 kilometre bölünmüş yol, köprülü kavşak, 2 adet 158 metre uzunluğunda köprü ve 22 adet hemzemin kavşak, 9 adet tarımsal alt geçit inşa ettik. Uyguladığımız yeni projeyle 97 virajı ortadan kaldırdık. Minimum kurp yarıçapını da 40 metreden 300 metreye yükselterek çok daha güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanı sağladık. Ulaşım süresini de 51 dakikadan 25 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 162 milyon lira, akaryakıttan 61 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 223 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4 bin 356 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Bilecik'i, Kütahya’ya, Eskişehir'e, Sakarya'ya, Kocaeli'ye, Bursa'ya, Yalova'ya, Yenişehir Havalimanı, Gemlik ve Bandırma limanlarına bölünmüş yollarla bağladık. Hasılı Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi’ne bağlamış olduk" diye konuştu.

'HÜSNÜ KARDEŞİMİ SEÇELİM'

Açılışın ardından Karayolları çalışanlarıyla sohbet eden Uraloğlu, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti. Bilecik kent merkezinde parti üyeleri ile beraber esnafı dolaşan Uraloğlu, Bozüyük ilçesine geçip, Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında belediye başkan adayı Hüsnü Ersoy'a destek istedi. Uraloğlu, "Burada şehir içerisinde 3 tane hemzemin geçit vardı. Bir tanesini yaptık, 2 tanesi daha duruyor. O bir tanesinin bağlantı yolları da duyduğum kadarıyla yeni yapıldı. Halbuki onun çok kolay yapılması lazım. Vekilim söylüyor, bağlantı yolları 5 yılda yapıldı. O zaman bununla ilgili size şunu söyleyeyim; yapılmış olan en son hukuki düzenlemeye göre, bu görev belediyelerin görevi. Bozüyük, Bilecik kiminse. Ama size şöyle bir söz vereyim; 31 Mart'ta, Hüsnü kardeşimi seçelim, belediye ile beraber o ikisini de yapalım" dedi. Konuşmaların ardından Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapan Uraloğlu, kentten ayrıldı.