Gölpazarı'nda kasten yaralamadan hüküm giyen firari yakalandı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firariyi yakalayıp hakkında işlem başlattı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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