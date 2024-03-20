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        Gölpazarı'nda kasten yaralamadan hüküm giyen firari yakalandı

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 14:48 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:48
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        Gölpazarı'nda kasten yaralamadan hüküm giyen firari yakalandı
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        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firariyi yakalayıp hakkında işlem başlattı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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