Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan Bilecik Pazaryerililer Derneğine ziyaret

AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bilecik Pazaryerililer Derneğine ziyarette bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, ziyarette kente ilişkin projelerini anlattı.

Göreve seçilmesi halinde Bilecik için somut adımlar atacağını ifade eden Yaman, Pazaryeri'nin gelişimi için desteğini sürdüreceğini belirtti.

Dernek üyeleri ise ziyaretten dolayı Yaman'a teşekkür etti.

Programda, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyesi adayları ile partililer de yer aldı.