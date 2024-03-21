Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan Bilecik Pazaryerililer Derneğine ziyaret

        AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bilecik Pazaryerililer Derneğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 13:51 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan Bilecik Pazaryerililer Derneğine ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bilecik Pazaryerililer Derneğine ziyarette bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, ziyarette kente ilişkin projelerini anlattı.

        Göreve seçilmesi halinde Bilecik için somut adımlar atacağını ifade eden Yaman, Pazaryeri'nin gelişimi için desteğini sürdüreceğini belirtti.

        Dernek üyeleri ise ziyaretten dolayı Yaman'a teşekkür etti.

        Programda, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyesi adayları ile partililer de yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        Neuralink: Beyin çipli hasta düşünce yoluyla satranç oynadı
        Neuralink: Beyin çipli hasta düşünce yoluyla satranç oynadı
        EURO 2024 provası!
        EURO 2024 provası!
        Elif 3 yaşındaydı... Çamaşır makinesinin içine girdi!
        Elif 3 yaşındaydı... Çamaşır makinesinin içine girdi!
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bir ilk!
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bir ilk!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon açıklaması: Kilidi kapatacağız
        MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon açıklaması: Kilidi kapatacağız
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak

        Benzer Haberler

        Bilecik'te nevruz kutlaması yapıldı
        Bilecik'te nevruz kutlaması yapıldı
        CHP Bilecik Belediye Başkan adayı Subaşı, projelerini anlattı
        CHP Bilecik Belediye Başkan adayı Subaşı, projelerini anlattı
        Bakan Uraloğlu: 2002'den bu yana ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar...
        Bakan Uraloğlu: 2002'den bu yana ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar...
        Bakan Uraloğlu, Bilecik'te seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı
        Bakan Uraloğlu, Bilecik'te seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı
        Gölpazarı'nda kasten yaralamadan hüküm giyen firari yakalandı
        Gölpazarı'nda kasten yaralamadan hüküm giyen firari yakalandı
        Bakan Uraloğlu, Bilecik-Yenişehir Devlet Yolu'nun açılışında konuştu:
        Bakan Uraloğlu, Bilecik-Yenişehir Devlet Yolu'nun açılışında konuştu: