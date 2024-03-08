Bilecik'te "doğal gaz patlaması tatbikatı" yapıldı

Bilecik'te, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) koordinesinde, kamu ve özel kurumların personelleri ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleriyle doğal gaz patlaması tatbikatı gerçekleştirildi.

Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki boş bir binada yapılan tatbikat, sağlık, emniyet, itfaiye, Milli Eğitim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ve Türk Kızılay personelleriyle çeşitli arama kurtarma birliklerinin gönüllülerinden oluşan 150 kişiyle düzenlendi.

Arama kurtarma ekiplerinin kapasiteleri ile birlikte çalışma yetenekleri test edildiği organizasyon, 1 saat 5 dakikada tamamlandı.

Vali Şefik Aygöl, yaptığı konuşmada, kentte şimdiye kadar yapılmış en büyük tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaşananların gerçek bir patlamayı aratmadığını vurgulayan Aygöl, "Ülke genelinde olduğu gibi vilayetimizde de AFAD'ımızın koordinesinde, arama kurtarma derneklerimiz, kurumlarımızla toplam 150 kişiyle başarılı bir tatbikat yapıldı. Gördüklerimizin tatbikat olduğunu bilmemize rağmen hem heyecan hem de mutluluk yaşadık." dedi.