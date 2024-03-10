AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Karadenizlilerle bir araya geldi

Ziyarette Yaman'a, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Belediye Meclisi üyesi adayları ile Cumhur İttifakı mensupları eşlik etti.

Horon oynanan ve kentin sorunlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunulan programda Yaman, kazandığı takdirde hiçbir belediye personelinin işten çıkarılmayacağının sözünü verdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, ziyarette Dernek Başkanı Muharrem Tüfekçi ve üyeler tarafından karşılandı.

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