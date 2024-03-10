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        AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Karadenizlilerle bir araya geldi

        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bilecik Karadenizliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 11:46 Güncelleme: 10.03.2024 - 11:46
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        AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Karadenizlilerle bir araya geldi
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        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bilecik Karadenizliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğine ziyarette bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, ziyarette Dernek Başkanı Muharrem Tüfekçi ve üyeler tarafından karşılandı.

        Horon oynanan ve kentin sorunlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunulan programda Yaman, kazandığı takdirde hiçbir belediye personelinin işten çıkarılmayacağının sözünü verdi.

        Ziyarette Yaman'a, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Belediye Meclisi üyesi adayları ile Cumhur İttifakı mensupları eşlik etti.

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