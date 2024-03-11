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        Bilecik'te motosiklet kazası, 2 yaralı

        Bilecik'te motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybedip çalılıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 13:05 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:05
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        Bilecik'te motosiklet kazası, 2 yaralı
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        Bilecik'te motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybedip çalılıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez Bahçelievler Mahallesi Göçmen Konutları 3 sokak üzerinde seyir halindeki Şeyhmus Y. idaresindeki 11 ABT 779 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan çalılıklara çarparak devrildi.

        Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Baran Y.(21) yaralandı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerin müdahalesi sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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