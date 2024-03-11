Bilecik'te motosiklet kazası, 2 yaralı

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerin müdahalesi sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Baran Y.(21) yaralandı.

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