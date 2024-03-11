Bilecik'te motosiklet kazası, 2 yaralı
Bilecik'te motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybedip çalılıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Bilecik'te motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybedip çalılıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez Bahçelievler Mahallesi Göçmen Konutları 3 sokak üzerinde seyir halindeki Şeyhmus Y. idaresindeki 11 ABT 779 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan çalılıklara çarparak devrildi.
Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Baran Y.(21) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerin müdahalesi sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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