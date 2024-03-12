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        Osmaneli'nde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı düzenlendi

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısı ile bir kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:02 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:02
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        Osmaneli'nde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı düzenlendi
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısı ile bir kutlama programı düzenlendi.

        Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi salonundaki anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Cumhuriyet Ortaokul öğretmenlerinden Aytekin Aydın “Yüce milletimizin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştırarak milletimizin sembolü olan İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 103. yıldönümünü kutluyoruz. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınarak kahraman ordumuza ithaf edilen, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde büyük bir coşkuyla ve oy birliğiyle milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşımız, milletimizin yurt ve bayrak sevgisinin, özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesinin simgesi olmuştur.” dedi.

        Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanıp sunulan programda şiirler okundu. Okullar arasında düzenlenen ’İstiklal Marşını en güzel okuma’ yarışmasında dereceye giren öğrencilerin milli marşı okumaları ve protokolün öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesiyle program sona erdi.

        Osmaneli Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesinde Cumhuriyet Ortaokul öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu olduğu programa, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı İsmail Küçükdağ, İlçe Jandarma komutanı Teğmen Mustafa Güzel ,Emniyet Müdür vekili Emniyet Amiri Selçuk Karakaş, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, okul müdürleri, öğretmenler, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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