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        Osmaneli'de çiftçilere ceviz fidanı dağıtıldı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Valilik bünyesinde "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda 17 çiftçiye devlet destekli Chandler cinsi 2 bin 40 ceviz fidanı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 10:20 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:21
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        Osmaneli'de çiftçilere ceviz fidanı dağıtıldı
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Valilik bünyesinde "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda 17 çiftçiye devlet destekli Chandler cinsi 2 bin 40 ceviz fidanı dağıtıldı.

        Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, fidan dağıtımı töreninde yaptığı konuşmada, proje kapsamında önceki yıllarda da yüzde 50 hibe destekli ceviz fidanlarının çiftçilere verildiğini hatırlattı.

        Dağıtılan fidanlarla ilçe ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Ünal, "Bu vesileyle taleplerimizi karşılayarak bize destek veren başta Sayın Valimiz Şefik Aygöl’e, İl Tarım ve Orman Müdürümüze, ayrıca emeği geçenlere kurumum ve şahsım adına teşekkür ederim. Üretim için 'Ben de varım' diyen çiftçilerimize bol ve bereketli ürün temenni ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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