Bilecik Valisi Aygöl, Sarıdayı köylüleriyle iftarda buluştu

İftarın ardından köy kahvesinde Sarıdayı köylüleriyle sohbet eden Aygöl, ihtiyaç ve beklentilerini dinledi.

Vali Aygöl'ü köyde, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, İl Özel İdaresi Yol Su Müdürü Samet Büyükkurt, İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Pulat, MHP İlçe Başkanı Mustafa Tekelioğlu ve teşkilatı, Köy Muhtarı Nizamettin Eryılmaz, çevre köylerin muhtarları ile köylüler karşıladı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesi Sarıdayı köyünde yıllardır ramazan aylarında her akşam köy meydanında geleneksel olarak yapılan iftar programına katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.