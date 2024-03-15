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        Bilecik'te öğrencilere "trafik dedektifleri" eğitimi verildi

        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere yönelik eğitimler düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:20 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:20
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        Bilecik'te öğrencilere "trafik dedektifleri" eğitimi verildi
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        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere yönelik eğitimler düzenleniyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Müdürlüğünce Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu'nda, trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve öğrencilerin trafikte uyması gereken kurallar konularında öğrenciler bilgilendirildi.

        140 öğrencinin farklı günlerde katıldığı eğitimde, güvenli yolculuk için çocukların ve gençlerin duyarlı olmaları istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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