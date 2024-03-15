Bilecik'te öğrencilere "trafik dedektifleri" eğitimi verildi

140 öğrencinin farklı günlerde katıldığı eğitimde, güvenli yolculuk için çocukların ve gençlerin duyarlı olmaları istendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Müdürlüğünce Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu'nda, trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve öğrencilerin trafikte uyması gereken kurallar konularında öğrenciler bilgilendirildi.

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