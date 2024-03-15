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        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti

        AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 12:41 Güncelleme: 15.03.2024 - 12:42
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        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti
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        AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarette bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman ziyarette sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek, Tıp Bayramlarını kutladı ve karanfil hediye etti.

        Sağlık çalışanlarının fedakarlıklarına ve emeklerine vurgu yapan Yaman, "Sağlık çalışanlarının toplum sağlığı için gösterdikleri üstün çaba ve kararlılığı her türlü takdirin üzerinde. Sağlık çalışanlarımız, gece gündüz demeden, zorlu koşullar altında bile toplumumuzun sağlığını korumak için çalışmaktadırlar. Onların bu özverili çalışmaları için hepimiz minnettarız." ifadesini kullandı.

        Ziyarette Yaman'a, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ile partililer eşlik etti.

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        Galeri
        Galeri

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