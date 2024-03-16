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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek'ten Bozüyük ilçesine ziyaret

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 13:08 Güncelleme: 16.03.2024 - 13:26
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek'ten Bozüyük ilçesine ziyaret
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Zeybek ile CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Armağan Erdoğan, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Bozüyük Belediye Başkanı ve başkan adayı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Bir süre Bakkalcıoğlu ile görüşen Zeybek ve beraberindekiler, seçim çalışmaları ve 5 yıl yıllık görev süresince gerçekleştirdiği projeleri hakkında bilgi aldıktan sonra tramvaya binerek şehir turu yaptı.

        Ayrıca Zeybek, 31 Mart seçimlerinde sandık başında görev alacak partililere verilen sandık görevlisi eğitimine katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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