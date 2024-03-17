"Endurobil 365 Ekstrem Park Bilecik"te sona yaklaşıldı
Motokros ve enduro sporlarının yapılabileceği "Endurobil 365 Ekstrem Park Bilecik"in inşasının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.
Motokros ve enduro sporlarının yapılabileceği "Endurobil 365 Ekstrem Park Bilecik"in inşasının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin en büyük enduro ekstrem park alanı" olma özelliği taşıyan, İl Özel İdaresi ve Bilecik Belediyesince yapımı devam eden alanın, 1400 metre uzunluğa sahip olacağı ifade edildi.
15 teknik viraj, 4 lastik engel, 8 rampa, 2 beton refüj, 4 beton künk, 4 plastik boru, 34 ağaç engel ile Bilecik'in "B" harfini yansıtan taş virajdan oluşan parkın yapımında sona gelindiği kaydedilen açıklamada, alanın yılın her günü hizmet vereceği belirtildi.
Açıklamada, parkın 20-21 Nisan'da gerçekleştirilecek Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1'inci ayak yarışlarına ev sahipliği yapacağı duyuruldu.
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