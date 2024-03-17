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        "Endurobil 365 Ekstrem Park Bilecik"te sona yaklaşıldı

        Motokros ve enduro sporlarının yapılabileceği "Endurobil 365 Ekstrem Park Bilecik"in inşasının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 14:01 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:01
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        "Endurobil 365 Ekstrem Park Bilecik"te sona yaklaşıldı
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        Motokros ve enduro sporlarının yapılabileceği "Endurobil 365 Ekstrem Park Bilecik"in inşasının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin en büyük enduro ekstrem park alanı" olma özelliği taşıyan, İl Özel İdaresi ve Bilecik Belediyesince yapımı devam eden alanın, 1400 metre uzunluğa sahip olacağı ifade edildi.

        15 teknik viraj, 4 lastik engel, 8 rampa, 2 beton refüj, 4 beton künk, 4 plastik boru, 34 ağaç engel ile Bilecik'in "B" harfini yansıtan taş virajdan oluşan parkın yapımında sona gelindiği kaydedilen açıklamada, alanın yılın her günü hizmet vereceği belirtildi.

        Açıklamada, parkın 20-21 Nisan'da gerçekleştirilecek Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1'inci ayak yarışlarına ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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