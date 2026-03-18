Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı

Bilecik'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması yönelik yaptığı uygulamada merkez Kurtköy'de faaliyet gösteren işletmede "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlık" suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S'yi (24), Gülümbe köyünde de "kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö'yü (31) yakaladı. Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.