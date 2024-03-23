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        Bilecik'te 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

        Bilecik'te üzerlerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 14:27 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:28
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        Bilecik'te 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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        Bilecik'te üzerlerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Çalışmalarda, 2 şüphelinin üzerlerinde 3,68 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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