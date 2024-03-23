Bilecik'te 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Bilecik'te üzerlerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı yakalandı.
Bilecik'te üzerlerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Çalışmalarda, 2 şüphelinin üzerlerinde 3,68 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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