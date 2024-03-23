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        Bozüyük'te 141 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince 141 gümrük kaçağı ürüne el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 20:31 Güncelleme: 23.03.2024 - 20:32
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        Bozüyük'te 141 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince 141 gümrük kaçağı ürüne el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde emtia kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, Bozüyük ilçesinde gümrük kaçağı 14 elektronik sigara, 22 kablosuz hoparlör, 17 akıllı saat, 3 kulaklık, 2 radyo, 16 tıraş makinesi, 46 şarjlı lamba, 8 el feneri ile 12 bıçak ve masaüstü şarj standı ele geçirildi.

        Söz konusu ürünleri bulunduran şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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