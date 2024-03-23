Bozüyük'te 141 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Bu kapsamda, Bozüyük ilçesinde gümrük kaçağı 14 elektronik sigara, 22 kablosuz hoparlör, 17 akıllı saat, 3 kulaklık, 2 radyo, 16 tıraş makinesi, 46 şarjlı lamba, 8 el feneri ile 12 bıçak ve masaüstü şarj standı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde emtia kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.

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