Arifiye Öğretmen Lisesi mezunları geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi

Şifalı sularıyla tanınan Osmaneli Belediyesi İçmeler Tesislerinde düzenlenen iftar programında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Arifiye Öğretmen Lisesi mezunları, arkadaşları ve dönem öğretmenleriyle okul günlerini özlemle yad ettiler.

İftar programına katılan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin Arifiye mezunlarını ilçelerinde misafir etmekten onur duyduklarını söyleyerek, “Ben de bir öğretmen çocuğuyum 2009 yılında vefat eden babam Fahri Şahin’in de Arifiye Köy Enstitüsü mezunuydu.” dedi.

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